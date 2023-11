Voos são cancelados após mau tempo em Salvador: "Um transtorno" | A TARDE

As fortes chuvas que atingem Salvador nesta terça-feira, 7, causaram transtornos também para quem precisou utilizar avião. Ao menos cinco voos de duas companhias aéreas sofreram impactos por causa do mau tempo.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a passageira Raffaela Pacífico informou que levou mais de cinco horas no aeroporto. Segundo ela, o voo da Azul, que deveria sair às 14h para Vitória da Conquista, acabou sendo cancelado e remarcado para a quinta-feira, 9.

"Cheguei no aeroporto 14h, o embarque já começaria às 14h45, porém por volta de 14h40 já havia informação de que o voo iria atrasar. Mais ou menos uma hora depois, fui buscar informações e ainda estava sem previsão de embarque, pois, segundo informações dos atendentes da companhia aérea, o avião não conseguiu pousar e precisou seguir para Maceió. Com isso, recebemos um voucher de alimentação e ficamos esperando em um café. Por volta de 17h20 recebemos o comunicado de que o voo foi cancelado e seguimos para o guichê de checking a fim de trocar as passagens", contou.

Segundo ela, apesar do transtorno, o atendimento da companhia foi positivo. "Foi um transtorno, perdi uma tarde de trabalho, apesar de tentar trabalhar utilizando a internet do aeroporto, fora o cansaço psicológico e físico. No fim, após conseguir trocar a passagem para dia 09, a companhia aérea disponibilizou um táxi para voltarmos pra casa à noite, por volta de 19h".

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a companhia informou que "devido às condições climáticas adversas em Salvador, o voo AD4843 (Recife-Salvador) precisou alternar o pouso para Aracaju (SE). Pelo mesmo motivo, o voo AD4163 (Vitória da Conquista-Salvador) precisou ser cancelado".

Voos da Gol também foram impactados

A companhia destaca que os Clientes estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da companhia ou via terrestre. "A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações".

Voos da Gol também sofreram impactos por causa da chuva. Em nota, a companhia informou que "que devido à condições meteorológicas adversas no Aeroporto de Salvador, nesta terça-feira, três voos (G3 2058 SDU-SSA; G3 1834 CNF-SSA e G3 1813 NAT-SSA) precisaram alterar para Aracaju (AJU), em Sergipe. Após o reabastecimento os voos aguardam melhorias e retornam para Salvador.

Chuva em Salvador

O Inmet emitiu alerta amarelo, que sinaliza perigo de chuvas intensas, com velocidade entre 40 e 60 km/h no litoral de Salvador e na região metropolitana, durante esta semana.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), alertou para o risco de alagamento e deslizamento de terra e reforça que o órgão funciona em regime de plantão 24h, no número 199. Parte do teto da diretoria-geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), desabou na madrugada desta terça por causa do vento forte e da chuva que atingem a capital baiana.