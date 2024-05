Werner reage à soltura de homem que atropelou três PMs: "Surpresa" | A TARDE

O secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, usou as redes sociais para manifestar sobre a soltura do homem suspeito de atropelar três policiais militares na manhã da última segunda-feira, 6, na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, em Salvador.



"Acompanhei com surpresa, na mídia, a soltura de um indivíduo que atropelou três Policiais Militares, fugiu e depois foi capturado com certa quantidade de cocaína e crack prontos para o comércio", escreveu o chefe da pasta de segurança do estado, em sua conta no Instagram.

Atacar integrantes das Forças da Segurança é atentar contra o Estado. Quem protege, também merece ser protegido! Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública da Bahia

Werner segue salientando que "atacar integrantes das Forças da Segurança é atentar contra o Estado. Quem protege, também merece ser protegido!”.

O secretário ainda deixa um recado para os policiais militares atingidos na ação. "Me solidarizo com os policiais militares atacados. Continuaremos trabalhando integrados, com muita dedicação e combatendo a criminalidade".

Caso



Mário Oliveira Gomes, suspeito de tráfico de drogas, derrubou três policiais militares que estavam em motocicletas, durante uma fuga, na Avenida Joana Angélica, em Salvador. O caso aconteceu na segunda-feira, 6. Ele foi preso oito horas após o crime, no bairro da Barra. A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança. No entanto, na quarta-feira, 8, após audiência de custódia, ele foi solto.

Mário Oliveira Gomes foi encontrado no bairro da Barra e solto após audiência de custódia | Foto: Reprodução

No mesmo dia, a Polícia Militar divulgou uma nota de repúdio sobre o caso. Veja na Íntegra:



A Polícia Militar da Bahia lamenta veementemente a concessão de liberdade provisória ao homem que atentou, se utilizando de um veículo, contra a vida de três policiais militares e causou danos ao patrimônio público e privado, na Avenida Joana Angélica, na manhã de segunda-feira (6). Tratando-se de uma reincidência, a instituição ansiava que o ato criminoso fosse responsabilizado. A PMBA refuta a impunidade e ressalta a importância da penalização como resultado de um esforço diário da tropa pelo cumprimento da lei em prol da sociedade.

O condutor do veículo foi preso por uma guarnição do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/Apolo, por volta das 19h de segunda-feira (6), na Rua Presidente Kennedy, na Barra. Com ele foram encontradas 400 pedras de crack, 98 pinos de cocaína, três celulares e dinheiro em espécie. O indivíduo já havia atentado contra a vida de policiais militares em março do ano passado, quando atirou contra pms durante a fuga de uma abordagem.

