Baiano de 15 anos vence olimpíada internacional de astronomia nos EUA

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Durante a viagem, Ícaro teve a oportunidade de conhecer instalações da NASA - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O estudante baiano Ícaro Siqueira Maciel, de 15 anos, alcançou um resultado de destaque em uma competição científica internacional ao conquistar medalha de ouro na Copernicus International Competition of Physics and Astronomy.

A fase final do torneio ocorreu presencialmente entre os dias 21 e 26 de janeiro, nas dependências da Rice University, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

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Na prova decisiva, o estudante acertou 17 das 20 questões, resultado que o colocou na primeira posição da Categoria II, destinada a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio.

Entre os 27 brasileiros classificados para a etapa internacional da competição, Ícaro foi o único representante da Bahia.

Programação incluiu visita à NASA

Além das avaliações acadêmicas, a programação do evento proporcionou experiências voltadas ao universo da ciência e da tecnologia.

Durante a viagem, os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer instalações da NASA, agência espacial responsável por importantes projetos de exploração espacial.

Trajetória marcada por olimpíadas científicas

Aluno da escola Maple Bear Salvador, Ícaro já acumula participações e bons resultados em competições acadêmicas.

O desempenho também lhe rendeu recentemente um convite para participar de um programa de iniciação científica no Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia (UFBA), após destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

A escola comemorou a conquista nas redes sociais e destacou a trajetória do aluno na instituição, onde estuda desde a infância.