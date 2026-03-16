O que falta para a nova loteria da Bahia ser aprovada na Alba?

Governo da Bahia vem estudando criação de uma loteria estadual - Foto: Divulgação/Caixa

Após ter sido retirado da pauta na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na última quarta-feira, 11, o projeto que cria a nova Loteria Estadual da Bahia (Loteba) já tem prazo para retornar à Casa das Leis do estado.

Conforme apuração do portal A TARDE, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), já reenviou o projeto à Alba, que está aguardando parecer da presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD).

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A expectativa é a de que o texto entre no foco dos parlamentares a partir da próxima semana, mas sob um novo número.

Fases

Em setembro, Jerônimo enviou a Alba o Projeto de Lei (inicialmente sob o nº 25.935/2025) que autoriza a criação do serviço.

A proposta tem o objetivo de incrementar as receitas públicas destinadas a políticas públicas em diferentes áreas.

“O resultado líquido da exploração de que trata o caput deste artigo será destinado ao custeio de ações relacionadas à assistência social, à educação e à cultura”, diz o documento.

Ida e volta

Contudo, em outubro de 2025, ele foi retirado de votação, retornando à Alba sob o número 26.016/2025, em novembro, após novas mudanças nas atribuições da BahiaInveste, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e responsável pela exploração do serviço.

Só que o novo texto travou a pauta da Casa e, então, o governador voltou a solicitar a retirada do projeto, já no mês de dezembro. O PL, após novas mudanças, voltou ao foco da Casa em fevereiro deste ano, sendo retirado no último dia 11 de março.

Bahia já teve loteria há mais de 30 anos

A iniciativa de uma loteria estadual não é exatamente uma novidade na Bahia. Ela existiu entre os anos de 1963 e 1989, quando foi extinta na gestão Nilo Coelho, assim como ocorreu em outros estados.

Nos últimos anos, contudo, o cenário mudou e vários estados fizeram o movimento de criar suas loterias. Em Sergipe, a Lotese iniciou as operações em 2025. A loteria é uma iniciativa do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Outro estado que está com loterias em funcionamento é o Maranhão, por meio da Lotema. Por lá, o serviço público de loteria é gerenciado e fiscalizado pela sociedade de economia mista Maranhão Parcerias (Mapa).