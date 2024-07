Baiano suspeito de espancar e matar homem em bar é preso

Suspeito foi encaminhado para o Complexo de Delegacias do Sobradinho - Foto: Reprodução

Um homem de 47 anos foi preso nesta sexta-feira, 5, suspeito de espancar e matar outro identificado como Genivaldo Teixeira dos Santos, de 40, a socos e chutes, em um bar, no dia 1° de maio deste ano, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

Genivaldo Teixeira dos Santos foi morto no dia 1° de maio | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os dois homens teriam discutido antes da agressão. O homicídio aconteceu na rua São Luís. O crime teria sido motivado por ciúmes, pois a vítima tinha um relacionamento com a ex-companheira do suspeito.

Leia também:

>>>Ex-lutador é preso por agressão a idoso em Feira

>>>Homem acusado de estuprar casal é preso pela Polícia Civil



Genivaldo foi espancado até a morte depois de ser atingido com uma voadora e cair no chão. O suspeito foi encaminhado para o Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde permanece preso à disposição da justiça. Ele será transferido para o Presídio Regional de Feira de Santana.