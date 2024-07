Ex-lutador é preso por agressão a idoso em Feira

- Foto: Arquivo Pessoal

O ex-lutador de kickboxing e lutador de joi-jitsu, Ricardo Meirelles, foi preso em Feira de Santana (BA), nesta sexta-feira, 5. Ele é acusado de agredir um idoso, no ano de 2016. O mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, no último dia 14.

O mandado foi cumprido por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti-Sertão).

Na ocasião do crime, o autor, que era peso-pesado quando em atividade, discutiu com o idoso. A vítima , à época com 61 anos, tinha uma barraca de artesanato próximo à academia do autor e, durante as agressões, os dois caíram por cima da estrutura – o que intensificou as lesões sofridas.

A prisão já foi comunicada ao Poder Judiciário. Depois de passar por exames de lesões corporais, o preso foi custodiado no Complexo Policial do Sobradinho, em Feira de Santana. A pena imposta no mandado é de um ano e quatro meses.

Carreira

| Foto: Arquivo Pessoal

Ricardo Meirelles conta que se afastou das competições esportivas para ser sparring profissional de M.M.A. Dentre esses trabalhos, ele teria treinado nomes como Antonio Rodrigo Minotauro Nogueira, Vitor Belfort, Wanderley Silva, Ricardo Arona, Anderson Silva, Antonio Rogerio Minotouro Nogueira.