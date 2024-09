Baianos são mortos a tiros em Santa Catarina

Polícia investiga autoria e motivação das mortes. - Foto: Reprodução

Dois baianos foram mortos a tiros em Santa Catarina na noite do último domingo, dia 25. O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora do Rosário, em São José, na Grande Florianópolis.

De acordo com o relato de uma testemunha, na noite deste domingo, por volta das 23h30, pelo menos duas pessoas adentraram a residência das vítimas, sendo que uma efetuou disparos de arma de fogo, provocando a morte de ambos. As vítimas tinham 25 e 27 anos, e são naturais de Feira de Santana e a outra de Coração de Maria, municípios do interior da Bahia.

Leia mais

>> Ex-chefe do tráfico na Gamboa é preso na casa de namorada em Salvador

>> Bebê morta brutalmente no Pelourinho é a terceira em dois meses

Não há registro de que as vítimas teriam cometido crimes no estado. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Homicídios de São José, investiga a motivação e autoria do duplo homicídio.