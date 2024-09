Bebê morta brutalmente no Pelourinho é a terceira em dois meses

Os dados foram divulgados no Censo 2022, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Salvador registrou ao menos três mortes brutais de crianças nos últimos dois meses. O mais recente deles vitimou Ágatha Sophia Santana, de 7 meses, no último sábado, 24.

Crime no Doron

De forma brutal, o primeiro dos casos aconteceu no último dia 3 de julho. Arthur da Luz Santos, de 7 anos foi esfaqueado pelo próprio padrasto, no bairro do Doron, e não resistiu aos ferimentos.

Ele ficou internado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde lutou pela sobrevivência. O suspeito do crime, identificado como Rodrigo Bispo dos Santos, ainda matou a mãe do garoto, Mariza da Luz Santos, e foi preso em flagrante.



Valéria

No dia 18 de julho, um bebê, de somente 30 dias, apareceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lagoa da Paixão, no bairro de Nova Brasília de Valéria.

Ele foi deixado já morto pelo próprio pai, chamado de Uemerson Xavier Conceição, de 29 anos, ao lado da mãe da vítima, Cariane de Jesus dos Santos, de 22 anos.

A mãe da vítima foi liberada após audiência de custódia. O Portal MASSA! questionou a Polícia Civil sobre o paradeiro do pai da criança e aguarda retorno. Este espaço será atualizado em caso de resposta.

