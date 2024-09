Tio de bebê morta a facadas pede punição à suspeita: "Que fique presa"

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O tio da bebê de 7 meses que morreu após ser esfaqueada por uma mulher de 43 anos, identificada como Rosimeire Santos de Jesus, clamou por punição severa à mulher que cometeu o crime, ocorrido no último sábado, 24.

A suspeita confessou o crime, mas afirmou que sua intenção era atingir a mãe da criança, não a menina. O crime ocorreu no Centro Histórico de Salvador. Na manhã desta segunda-feira, 26, a mulher, que havia sido presa em flagrante, passou por uma audiência de custódia e teve sua prisão convertida em preventiva. O enterro de Ágata Sofia aconteceu na tarde de hoje, 26, no Cemitério Municipal de Brotas.

Em entrevista exclusiva à reportagem do Portal A TARDE, Jeferson Santana, tio da bebê, relatou que sua irmã, Jamile, mãe da pequena Ágatha, não tinha nenhum vínculo com a suspeita, que “nunca nem viu antes”. Jeferson detalhou o ocorrido, explicando que Rosimeire chegou gritando e fazendo acusações a Jamile, até que tirou uma faca da bolsa que carregava.

"Ela estava sozinha e subiu até o Terreiro de Jesus para encontrar um rapaz que havia ligado para ela e combinado de dar um dinheiro para ajudar a menina [Ágatha]. Ela então foi esperar no ponto do acarajé, onde ficam os taxistas. Foi quando a mulher [Rosimeire] chegou gritando, acusando: 'Foi você que pegou meu homem, foi você que matou minha mulher', já com a faca na mão, pronta para atacar minha irmã. No entanto, ela veio por trás e, ao tentar esfaquear a mãe, acabou atingindo a menina", disse o tio de Ágata.



"O Pelourinho tava cheio de gente, tiha policiamento, ela [suspeita] veio e tirou a faca da bolsa, não se intimidou com a base da polícia", completou. Jeferson Santana

Ele também relatou o esforço para reanimar a criança, destacando que dezenas de médicos foram mobilizados, mas ninguém conseguiu salvá-la. Sobre o resultado da audiência de custódia, Jeferson informou que a família já está com advogado e acompanhando todas as atualizações do caso, mas reforçou seu pedido de justiça.



"Quero que ela fique lá [presa], meu sonho é que ela fique lá, que ela morra por lá. O que ela tirou da gente... Ela tirou a vida de uma criança, quero que tirem a vida dela também".

Relembre o caso:

Uma bebê de apenas sete meses foi morta a facadas no sábado, dia 24, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o nome da vitima é Agatha Sophia Santana.

Uma mulher de 43 anos, apontada como autora do crime, foi autuada em flagrante no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Populares acionaram uma guarnição da Polícia Militar, logo após a mulher utilizar uma arma branca para golpear a criança. Agatha foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

As guias para remoção e perícia foram expedidas. A suspeita realizou os exames legais e está a disposição da Justiça. Diligências e oitivas vão esclarecer a motivação do crime.