Bancos mudam horário de funcionamento para feriado em abril

Saiba a programação dos bancos durante o feriado de Sexta-Feira Santa - Foto: Reprodução | Freepik

Com o feriado de Sexta-Feira Santa, que acontece no dia 18 de abril, se aproximando, os comércios já começam a se preparar para fechar, e com os bancos não é diferente, então é necessário que os clientes fiquem atentos para não sofrerem imprevistos.

Segundo cronograma divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos em todo o Brasil fecham no dia 18, que é Sexta Feira Santa e também no dia 21, que é dia de Tiradentes. Somado a isso, as agências também estarão fechadas nos dias 19 e 20 de abril por serem sábado e domingo, dias em que as agências não funcionam normalmente.

Os clientes devem se preparar para antecipar suas necessidades financeiras antes do início do feriado. Vale lembrar que operações podem ser feitas em caixas eletrônicos, aplicativos de bancos digitais e serviços de atendimento telefônico, que seguem funcionando normalmente durante o feriado.