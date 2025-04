Famosos estariam boicotando Met Gala por causa de P. Diddy, diz site

Diddy e Anna Wintour - Foto: TAYLOR HILL/AFP

O Met Gala 2025 pode ter algumas ausências de peso. Segundo o jornalista e insider de Hollywood Rob Shuter, algumas celebridades estariam boicotando o evento em protesto contra a proximidade entre Anna Wintour, editora-chefe da Vogue e organizadora do baile, e o rapper Sean Combs, mais conhecido como Diddy. A informação foi publicada no Substack de Shuter, citando fontes anônimas.

A relação entre Wintour e Diddy não é novidade. Amigos de longa data, o rapper já contou com a participação da executiva em uma faixa de seu álbum 'Last Train to Paris' (2010), além de ser uma presença frequente no mundo da moda. No entanto, essa conexão teria gerado desconforto entre algumas celebridades, que consideram sua presença problemática.

O aconchego de Anna com Diddy durante anos fez com que os convites parecessem radioativos para alguns dos maiores nomes da indústria Fonte anônima

Diddy no Met Gala de 2023 | Foto: MIKE COPPOLA/AFP

Met Gala 2025 e o julgamento de Diddy

Marcado para 5 de maio, o Met Gala deste ano tem como tema 'Superfine: Tayloring Black Style', uma celebração do dandismo negro, com exposição prevista entre 10 de maio e 26 de outubro no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Curiosamente, a data coincide com o início do julgamento de Diddy, o que pode estar amplificando as polêmicas nos bastidores do evento.

O baile, que reúne cerca de 450 convidados e arrecada milhões para o Costume Institute, terá Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo e A$AP Rocky como coanfitriões, além de LeBron James como coanfitrião honorário e um comitê formado por diversas celebridades. Apesar das especulações, Anna Wintour ainda não se pronunciou sobre o suposto boicote.