Com câncer, Netinho surge com a cabeça raspada e desabafa: “Fé”

Netinho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Netinho, de 58 anos, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 26, no qual aparece com a cabeça raspada. O artista foi diagnosticado com câncer no sistema linfático.

“No que eu puder, vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento médico que eu estou fazendo com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina”, escreveu ele, na legenda da publicação.

Na gravação, Netinho disse que raspou a cabeça em antecipação aos efeitos do tratamento, que provoca queda de cabelo. “Sabendo que nesse tipo de tratamento que faço o cabelo cai todo e depois volta a nascer, eu meti logo a máquina. Zerei. Agora é esperar voltar a crescer”, disse.

Assista ao vídeo:

Diagnóstico

Netinho foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O anúncio foi feito por meio da divulgação do boletim médico no site oficial do artista, que foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Segundo o boletim, que foi divulgado na última sexta-feira, 21, o artista está em acompanhamento onco-hematológico, sob a coordenação da médica Glória Bonfim. “O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado”, diz a nota.

O médico responsável pelo caso de Netinho, Dr. Paraná, recomendou a internação para uma investigação detalhada da causa da dor, já que ele tem um histórico de graves problemas de saúde. Em 2013, ele foi internado com sangramento no fígado, além de já ter passado por três cirurgias no cérebro e ser dependente de uma válvula cerebral.

Devido à internação, o cantor precisou cancelar a agenda de Carnaval. Ele recebeu alta na última sexta-feira, 21.