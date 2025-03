Netinho toma atitude após diagnóstico de câncer: "Ninguém se lembra"

Cantor refletiu sobre as mudanças na indústria musical - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer do sistema linfático e está internado no Hospital Aliança, em Salvador, desde 25 de fevereiro. Diante do diagnóstico, o artista anunciou em suas redes sociais que relembrará sua trajetória musical ao longo dos anos.

Em uma postagem, Netinho afirmou que compartilhará todos os seus discos e singles, destacando os maiores sucessos de cada um.



“A partir de hoje, 24 MAR 2025, nas minhas redes sociais, todos os meus discos e singles, um a um, cada um com seu principal sucesso nacional. Músicas que estouraram em rádios e TVs por todo o Brasil e até fora dele, num tempo onde as músicas viravam sucesso porque o povo ligava para as rádios e diziam a música que queriam ouvir”, escreveu.

O cantor também refletiu sobre as mudanças na indústria musical e a forma como as músicas eram consumidas. “Para os novos, isso nunca existiu mas informo que era exatamente assim. Por isso as músicas duravam na mente das pessoas. Hoje em dia ninguém se lembra das músicas que foram sucesso há poucos meses. Ainda bem que sou antigo e vivi a Era de Ouro da Música.”

