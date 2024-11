Baralho do Crime da SSP é atualizado com cinco novos foragidos

Os foragidos foram distribuídos nas categorias de Espadas, Copas e Ouros - Foto: Divulgação / SSP

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) atualiza, neste fim de semana, o Baralho do Crime, incluindo cinco novas cartas que retratam foragidos procurados por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico, tortura e porte ilegal de armas de fogo. Os foragidos foram distribuídos nas categorias de Espadas, Copas e Ouros.

Na carta ‘Oito de Espadas’, figura Diego Barreto da Silva, conhecido como “Diego Cigano”. Ele é suspeito de participar da chacina de quatro ciganos em Feira de Santana, ocorrida em agosto de 2023, e é acusado do homicídio de Iomar Barreto Cabral em outubro de 2023, em Rafael Jambeiro. Apenas três dias depois, Diego ordenou a chacina de seis membros da família de Iomar em Jequié.

Durante investigações, a Polícia Civil realizou buscas na propriedade de Diego, onde foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm. Após perícia, constatou-se que essas armas foram utilizadas nos crimes, motivados por vingança.



As cartas Nove e Dez de Espadas passam a representar Leandro Salvador Melo, conhecido como "Dodô", e Gilmar Souza da Silva, apelidado de “Vaqueiro”. Ambos estavam cumprindo pena no Conjunto Penal de Paulo Afonso por homicídios, mas conseguiram fugir em junho de 2023. Gilmar, segundo as investigações, liderava uma rede de tráfico de drogas no Bairro BTN, comandando execuções de devedores ou inimigos.

A carta ‘Valete de Copas’ é ocupada por Fábio Maciel da Silva, conhecido como “Galo” ou “Galo Preto”, que lidera uma organização criminosa atuante nos bairros de Tancredo Neves, Engomadeira e Estrada das Barreiras, em Salvador. Ele possui um mandado de prisão por homicídio.



Por fim, a carta ‘Valete de Ouros’ é representada por Jeovane de Almeida Oliveira, conhecido pelos apelidos “One”, “Pai”, “Paizão” e “Homi”, que chefia uma organização criminosa em Barra do Choça, na Bahia. Jeovane acumula 12 mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio, ocultação de cadáver, porte ilegal de armas, tráfico e associação ao tráfico de drogas, além de torturas.

Seus comparsas são responsáveis por diversos homicídios na região, que são realizados em um “tribunal do crime”. Jeovane é conhecido por ameaçar membros do Judiciário e está implicado na morte de agentes da segurança pública local.



Em julho de 2022, a Operação Ville foi deflagrada para combater a onda de crimes em Barra do Choça e cumprir mandados de prisão visando desmantelar o grupo criminoso que Jeovane lidera.

Se você tiver informações sobre a localização desses foragidos ou outros mencionados no Baralho do Crime, denuncie de forma anônima e segura pelo número 181 (Disque Denúncia). Para registrar uma denúncia, não é necessário fornecer dados pessoais, e o número de telefone não é identificado.