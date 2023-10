Vítimas de chacina em Jequié são identificadas | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia identificou as seis vítimas da chacina contra uma família de ciganos, na cidade de Jequié, na madrugada desta quinta-feira, 5. O crime aconteceu no bairro Loteamento Amaralina.

Policiais civis já coletaram imagens no entorno do local do crime e estão ouvindo testemunhas, além de outras diligências investigativas. Também foram expedidas as guias periciais e de remoção. As investigações estão por conta da Delegacia Territorial de Jequié e Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª Coorpin).



Conforme as primeiras informações, os autores armados invadiram a casa e efetuaram disparos de arma de fogo atingindo:

Natiele Andrade de Cabral, de 22 anos, e grávida de nove meses;

Laiane Andrade Barreto, 5 anos;

Elismar Cabral Barreto, 23;

Sulivan Cabral Barreto, 35;

Maiane Cabral Gomes, 45;

Lindivoval de Almeida Cabral, 66.