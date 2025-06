BDM: laboratório de refino de cocaína é descoberto em Cruz das Almas

Dois suspeitos estão presos e à disposição da Justiça - Foto: Divulgação / PC

Uma operação conjunta das forças de segurança da Bahia resultou na prisão de dois homens e na desarticulação de um laboratório clandestino de refino de cocaína, localizado na zona rural de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. A ação aconteceu na quarta-feira, 4, durante o cumprimento de mandados judiciais contra um dos suspeitos, considerado foragido da Justiça por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O principal alvo da operação, um homem de 45 anos, possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto e era investigado por atuar como gerente financeiro de uma facção criminosa com atuação em Salvador e municípios da Região Metropolitana, como Camaçari, Catu e Mata de São João. Após meses escondido na comunidade de Boca da Mata, ele foi localizado pela equipe da Delegacia Territorial de Cruz das Almas.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o criminoso assumiu a responsabilidade pelo armazenamento, refino e distribuição de drogas na região, além de gerir bens e valores ilícitos pertencentes à organização. No imóvel onde estava escondido, funcionava um verdadeiro laboratório de drogas.

No local, os agentes apreenderam equipamentos usados na produção e manipulação de entorpecentes, como liquidificadores industriais, balanças de precisão, luvas, máscaras, embalagens e substâncias químicas. Porções de cocaína e maconha já embaladas e prontas para a venda também foram encontradas, reforçando a suspeita de que o material seria comercializado durante os festejos juninos na região.

Outro homem, de 40 anos e morador da cidade, também foi preso durante a operação. Ele já era monitorado pelas equipes e teria participação ativa nas atividades do grupo criminoso.

Os dois suspeitos estão presos e à disposição da Justiça. A polícia segue investigando possíveis conexões do grupo com outras cidades do interior baiano.