Bebê morre eletrocutado após mãe ligar tomada de geladeira na Bahia

- Foto: Arquivo pessoal

Um bebê de 1 ano identificado como Emanuel Matos da Silva, morreu eletrocutado após a mãe ligar a tomada de uma geladeira. O caso aconteceu na quinta-feira, 17, na cidade de Angical, no oeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher contou que gritou ao receber um choque elétrico. Com isso, a situação assustou o menino, que estava perto da mãe e abraçou as pernas da mãe. O menino foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu.

O corpo de Emanuel Matos foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. Não há detalhes sobre o velório e sepultamento dele.

A mãe da ciança não teve ferimentos.