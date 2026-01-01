Bem-vindos! Conheça Henrique e Madalena, os primeiros baianos de 2026

Henrique e Madalena foram os primeiros bebês nascidos em Salvador e no interior em maternidades do estado - Foto: Montagem | Divulgação FESF/SUS

Já haviam se passado 36 minutos do primeiro dia deste ano de 2026 e o pequeno Henrique "decidiu que seria o pioneiro em vir ao mundo", na Bahia, em uma maternidade estadual.

Ele nasceu na Maternidade Maria da Conceição de Jesus, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com 3,752 kg, ele nasceu dentro dos padrões esperados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O mais novo cidadão de Salvador e a mãe, Maria da Conceição de Jesus, passam bem após o parto normal, ainda segundo a pasta.

Interior

No interior, o primeiro nascimento em uma maternidade do estado foi de uma menina. Madalena veio ao mundo a 00h43 no desta quinta-feira, 1º, no Centro Cirúrgico do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, sul da Bahia.

Também conforme a Sesab, o parto foi cesariana. A pequena é filha do casal Isabela Gomes Pereira e André Castanheira, que mora no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, distante 43 km de Ilhéus.