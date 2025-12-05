Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NASCEU!

Mulher dá à luz no chão de loja enquanto comprava enxoval de bebê

A moça recebeu ajuda das funcionárias do estabelecimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/12/2025 - 20:11 h
A criança nasceu em cerca de um minuto
A criança nasceu em cerca de um minuto -

Um caso inusitado aconteceu no bairro de Santo Antônio, no Centro de Recife, em Pernambuco, nesta quinta-feira, 4. Uma mulher, identificada como Pábada Regina Ferreira de Lima, de 28 anos, deu à luz ao seu quinto filho enquanto fazia compras para o enxoval do bebê.

A situação foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento. No registro, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a moça colocando a mão na barriga e avisando as funcionárias que estava sentindo contrações.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desesperadas, as vendedoras a colocam deitada no chão, com um travesseiro na cabeça, enquanto esperavam ajuda. Entretanto, a mãe é surpreendida com a cabeça do bebê saindo pelo short.

Uma das funcionárias corre e segura o garoto, que foi batizado como João Pedro, para que ele não caia no chão. Em seguida, o bebê é enrolado e colocado no colo da mãe. “O parto durou cerca de um minuto e meio. Foi rapidíssimo”, disse a dona do estabelecimento em entrevista ao G1.

Leia Também:

Líderes do centrão detonam escolha de Bolsonaro por Flávio ao Planalto
Veja qual foi a reação de bolsonaristas baianos a indicação de Flavio
Vai ser feriado? Veja os dias que a Seleção Brasileira joga na Copa

Mãe e filho foram encaminhados para a Maternidade Professor Barros Lima, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e passam bem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

nascimento parto parto em loja Pernambuco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A criança nasceu em cerca de um minuto
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

A criança nasceu em cerca de um minuto
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

A criança nasceu em cerca de um minuto
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

A criança nasceu em cerca de um minuto
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x