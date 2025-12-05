Mulher dá à luz no chão de loja enquanto comprava enxoval de bebê

A criança nasceu em cerca de um minuto - Foto: Reprodução | X

Um caso inusitado aconteceu no bairro de Santo Antônio, no Centro de Recife, em Pernambuco, nesta quinta-feira, 4. Uma mulher, identificada como Pábada Regina Ferreira de Lima, de 28 anos, deu à luz ao seu quinto filho enquanto fazia compras para o enxoval do bebê.

A situação foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento. No registro, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a moça colocando a mão na barriga e avisando as funcionárias que estava sentindo contrações.

Desesperadas, as vendedoras a colocam deitada no chão, com um travesseiro na cabeça, enquanto esperavam ajuda. Entretanto, a mãe é surpreendida com a cabeça do bebê saindo pelo short.

Uma das funcionárias corre e segura o garoto, que foi batizado como João Pedro, para que ele não caia no chão. Em seguida, o bebê é enrolado e colocado no colo da mãe. “O parto durou cerca de um minuto e meio. Foi rapidíssimo”, disse a dona do estabelecimento em entrevista ao G1.

Mãe e filho foram encaminhados para a Maternidade Professor Barros Lima, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e passam bem.