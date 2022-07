Bispo Dom Dirceu de Oliveira Medeiros celebra missa em Guarajuba

O novo bispo Diocesano de Camaçari, Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, celebrou uma Santa Missa e um batizado na Capela Sagrada Família de Guarajuba, neste sábado, 9. O bispo foi acompanhado pelo Padre Luis Carrescia, Pároco da Paróquia de São Bento de Monte Gordo e do Padre Fernando da Diocese de Camaçari.

Em uma oportunidade de acolhimento pela comunidade Católica de Guarajuba , com um momento especial, participativo e oracional, fiéis devotos também puderam participar da Santa Missa, através das redes sociais. Durante a homilia, Dom Dirceu fez menção a Santa Irmã Dulce dos Pobres, citando seus bons feitos e obras caridosas.

Fiéis devotos também puderam participar da Santa Missa, através das redes sociais | Foto: Divulgação

No final da homilia, o bispo ainda deixou uma mensagem de agradecimento à construção da Capela. O local foi criado a partir de um grupo de oração do Terço de Nossa Senhora, em 2006, em um quiosque do Condomínio Paraíso, local onde hoje é a Capela