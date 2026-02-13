Menu
NA QUINA

Bolão feito na Bahia fatura bolada na Mega-Sena

Nenhuma aposta acertou os seis números sorteados

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

13/02/2026 - 9:57 h

Imagem ilustrativa da imagem Bolão feito na Bahia fatura bolada na Mega-Sena
-

Uma aposta feita através de um bolão em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, foi premiada no sorteio da Mega-Sena, nesta quinta-feira, 13. Os ganhadores acertaram cinco das seis dezenas e faturaram R$ 82.529,00.

Ao todo, 50 pessoas participaram do bolão, portanto, terão que dividir o dinheiro. As dezenas sorteadas foram: 09 – 10 – 15 – 46 – 49 – 51.

Outras apostas acertaram a quina, no entanto, ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou novamente.

  • 55 apostas acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 41.264,65 para apostas simples;
  • 3.582 ganhadores acertaram a quadra, cada um recebendo R$ 1.044,39.

O valor recebido pelo bolão foi maior porque a aposta incluiu sete dezenas, e não apenas seis, como ocorre nos jogos simples. Com mais números no volante, o sistema gera automaticamente um número maior de combinações, o que aumenta o valor pago quando há acerto de cinco dezenas, como ocorreu neste concurso.

Próximo concurso

O próximo concurso será realizado neste sábado, 14, e irá sortear R$ 62 milhões. As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo oficial disponível para celulares ou através da internet banking para clientes da instituição.

O jogo mínimo custa R$ 6 e, para apostar online, é necessário ter mais de 18 anos e realizar cadastro na plataforma.

