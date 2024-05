Bombeiros baianos encontram três corpos no Rio Grande do Sul | A TARDE

Bombeiros baianos enviados ao Rio Grande do Sul localizaram e recuperaram três corpos na cidade de Caxias do Sul, na sexta-feira, 3. O estado vem sofrendo com um temporal que já causou diversos estragos, além de 57 mortos e 67 desaparecidos.

"A situação está bem delicada. Estamos atuando prioritariamente em locais que ocorreram deslizamento de terra, realizando busca e resgate. Nossa atuação acontece em conjunto com outros corpos de bombeiros e outros órgãos como a defesa civil", explicou o coronel BM Jadson Almeida. Os militares baianos também estão atuando em um centro de distribuição de donativos e primeiro acolhimento aos desabrigados e desalojados.



Uma parte da equipe de baianos resgatou, neste sábado, 4, aproximadamente 90 pessoas, entre idosos e crianças. Elas, que estavam na região de Bento Gonçalves, foram removidas do local com o apoio de aeronave. A área fica a uma distância de 11 km, caminhando em região de serra e os bombeiros tiveram apoio de quadriciclos em alguns trechos.

>>> Veja como ajudar vítimas do temporal no RS

>>> Casal de baianos procurado após chuvas no RS faz contato com família

Um cachorro também foi resgatado por bombeiros baianos neste sábado. O animal estava sozinho em casa, no distrito de Galópolis, também em Caxias do Sul. Em pronunciamento, Jadson pediu cuidado para quem está nos locais afetados. Veja:





Divulgação | CBMBA

Publicações relacionadas