Bombeiros da Bahia continuam nas buscas por desaparecidos no RS | A TARDE

Os bombeiros do CBMBA que seguem neste sábado, 11, atuando em apoio aos gaúchos, permaneceram nas buscas aos desaparecidos no município de Bento Gonçalves. Por causa da instabilidade do tempo ao longo do dia, os militares também foram empregados para dar suporte no recebimento dos donativos. Outro grupo seguiu para a cidade de Gramado, por causa do risco de escorregamento de terra na região.

"Hoje não localizamos nenhum desaparecido, mas por causa da instabilidade do tempo que oscila com muita chuva, permanecemos alternando entre as buscas e dando também outro tipo de suporte, como na triagem do material que está sendo doado. As buscas estão sendo realizadas com bastante cautela pelas equipes, pois a terra está muito encharcada e o risco de deslizamento é grande, mas permanecemos no terreno todos os dias", pontuou o coronel BM Jadson Almeida.



Divulgação | Corpo de Bombeiros

Donativos são recebidos em quartéis da Bahia



Todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão recebendo, das 7h às 18h, água, ração para animais, materiais de higiene pessoal e de limpeza, e alimentos não perecíveis. Os donativos vão ser levados para as vítimas da chuva que incide no Rio Grande do Sul.

