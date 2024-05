Grêmio, Inter e Juventude pedem paralisação do Brasileirão | A TARDE

Grêmio, Inter e Juventude enviaram neste sábado, 11, um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando o adiamento total de até três rodadas do Campeonato Brasileiro, incluindo todas as partidas. O pedido acontece devido aos impactos causados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Por enquanto, apenas os jogos das equipes gaúchas estão adiados até o dia 27 de maio. No documento assinado pelos presidentes Alberto Guerra (Grêmio), Alessandro Barcellos (Inter) e Fábio Pizzamiglio (Juventude), os clubes ressaltam que estão impossibilitados de treinar e de que isso impacta no equilíbrio técnico da competição.

Os centros de treinamento de Grêmio e Inter e os estádios Arena do Grêmio e Beira-Rio foram atingidos pelos alagamentos em Porto Alegre. No momento, apenas o Juventude tem condições de trabalho em Caxias do Sul, já que sua estrutura não foi afetada.

“Logo, além do estado anímico e pleno respeito pelo todo vivenciado em função da catástrofe natural ocorrida e que impacta na violação da vida como maior bem humano, indubitável a repercussão e prejuízo de natureza esportiva das entidades ora signatárias, o que afeta frontalmente o princípio do equilíbrio esportivo e estabilidade da disputa das competições”, diz um trecho do texto.

Grêmio, Inter e Juventude ainda solicitam que a CBF estude um "auxílio estrutural/financeiro" para as instituições em função dos impactos da tragédia, o que, na visão do trio gaúcho, também provoca desequilíbrio técnico.

Na sexta-feira, o ministro do Esporte, André Fufuca (PP/MA), pediu à CBF a paralisação do Campeonato Brasileiro pelo prazo de duas semanas. A CBF enviou um ofício aos clubes participantes das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além do Feminino, questionando se são favoráveis ou não à paralisação das respectivas competições.

