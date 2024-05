A pedido do governo, CBF pode paralisar Brasileirão 2024 | A TARDE

O Ministério do Esporte, por meio do ministro André Fufuca, quer a suspensão temporária do futebol brasileiro devido a tragédia climática no Rio Grande do Sul. De acordo com o titular da pasta, essa paralisação seria para todas as divisões do futebol nacional, contando futebol masculino e feminino.

“Diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária dos Campeonatos Brasileiros de Futebol masculino e feminino", disse o ministro em entrevista à ESPN Brasil.

André Fufuca, ministro do esporte | Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Até o momento, a CBF suspendeu os jogos dos times gaúchos. Na Série A, Grêmio, Internacional e Juventude são os times que disputam a competição. O Vitória, que enfrentaria o Juventude no dia 26 de maio, teve o duelo adiado. Bahia e Doce Mel, pela Série A2 do Brasileirão feminino, também tiveram jogos contra o Juventude adiados. As partidas ainda não têm datas para que sejam realizadas.

