Conmebol adia jogos de brasileiros por competições continentais | A TARDE

A Conmebol cancelou mais jogos de Grêmio e Internacional por competições continentais. A dupla Gre-Nal tinha compromissos agendados pela Taça Libertadores e Copa Sul-Americana. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul impactaram diretamente na logística e na estrutura dos clubes.

Pela Libertadores, o Grêmio receberia a visita do Estudiantes-ARG, que estava marcado para o dia 15 de maio na Arena do Grêmio. Na Sul-Americana, o Inter jogaria contra o Delfim-URU, que seria disputado no dia 16 de maio no Beira-Rio.

Antes, a entidade máxima do futebol na América do Sul, ja havia cancelado a partida entre Internacional Real Tomayapo, na Bolívia, que seria nesta terça-feira 7, às 21h, enquanto o Grêmio viajaria para o Chile, onde encararia o Huachipato, às 19h, na quarta-feira, 8.

Porto Alegre, capital gaúcha, tem registrado pontos de alagamento em praticamente todos os pontos da cidade. Enchentes foram registradas tanto na Arena do Grêmio quanto no estádio Beira Rio. Os respectivos centros de treinamentos também estão estão inundados.

