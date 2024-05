Clubes gaúchos da Série A fazem apelo por suspensão de jogos | A TARDE

Grêmio, Internacional e Juventude, representantes do Rio Grande do Sul na Série A do Campeonato Brasileiro enviaram um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a paralisação por 20 dias das suas partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Os clubes se uniram com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e afirmaram que “a prioridade do momento é de apoio aos necessitados e as vítimas das enchentes no estado, e a restauração do mínimo de infraestrutura necessária para garantir a segurança de todos aqueles que participam de um evento esportivo”.

O CT Parque Gigante, local onde o Internacional faz seus treinamentos, foi atingido pela cheia do Lago Guaíba, que chegou a 4,50 metros na última sexta-feira, 3. Além do Inter, o Grêmio também teve suas dependências atingidas pela enchente, principalmente seu estádio, que está com o gramado completamente alagado.

Ao todo, são 345 municípios gaúchos atingidos pelos temporais, com mais de 850,4 mil pessoas afetadas. O estado contabiliza 21.957 pessoas desalojadas. Além disso, o levantamento aponta que 19.368 pessoas estão temporariamente em abrigos e há 276 feridos.

