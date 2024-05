Clubes brasileiros cedem suas estruturas para as equipes gaúchas | A TARDE

Em ação conjunta, Flamengo, Palmeiras e São Paulo ofereceram suas instalações para Grêmio, Internacional e Juventude, clubes gaúchos que foram diretamente impactados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada pelos presidentes Rodolfo Landim, Leila Pereira e Julio Casares, após reunião nesta terça-feira, 7.

Com o transbordamento do Rio Guaíba em Porto Alegre, os campos da Arena do Grêmio e do Beira Rio ficaram alagados. As estruturas referente as lojas e centro de treinamentos também foram prejudicadas pela enxurrada. O gramado do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, sofre com as poças de água.

Outro clube que ofereceu apoio as equipes gaúchas foi o Athletico-PR. Em entrevista ao site UmDois Esportes, o presidente Mário Celso Petraglia afirma que não quer a paralisação do Campeonato Brasileiro e cedeu o CT do Caju para a dupla Gre-Nal.

O Atlético-MG ofereceu a esturura da Cidade do Galo para os times do Rio Grande do Sul. Em sinal de apoio, os principais clubes de Santa Catarina também se colocaram a disposição para ajudar.

