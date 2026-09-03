Bombeiros e aviões combatem incêndio na Serra da Bandeira na Bahia

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), compostas por 30 bombeiros e duas aeronaves do modelo Air Tractor, foram mobilizadas nesta quinta-feira para combater um incêndio florestal que atinge a Serra da Bandeira, em Barreiras, no Oeste da Bahia.

Vale ressaltar que o incêndio vem acontecendo desde a última quarta-feira, 2, quando outras equipes conseguiram combater as chamas em uma área considerada prioritária na Serra.

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Depois dessa ação, os bombeiros identificaram possíveis pontos onde o incêndio poderia reiniciar e evitar que o fogo voltasse a avançar sobre a vegetação.

Equipes seguem atuando em três frentes

As equipes do CBMBA seguem atuando em três frentes de combate em uma área oposta de onde o fogo iniciou nesta quinta-feira, 3.

Apesar da permanência do fogo, a situação segue sob controle e as ações continuam acontecendo de forma estratégica e integrada entre as equipes em terra e em ar.

Como ocorre a divisão das funções?

Os aviões Air Tractor realizam o lançamento de água em pontos de difícil acesso terrestre, enquanto os bombeiros em solo realizam o combate direto, a contenção das chamas e o monitoramento da área.

Além do controle das chamas, a atuação dos bombeiros ainda considera a preservação da fauna e da flora do local.

Durante as ações, os militares também permanecem atentos à identificação e ao eventual resgate de animais que possam estar em situação de risco em decorrência do fogo.

A prioridade é controlar as chamas com segurança, impedir sua propagação e proteger, dentro das possibilidades operacionais, a biodiversidade da Serra da Bandeira.