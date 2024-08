Bombeiros resgatam motorista preso às ferragens em acidente na BR-349

Na noite da última terça-feira, 20, bombeiros militares do 20º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) em Bom Jesus da Lapa resgataram com vida um motorista que havia ficado preso nas ferragens de um carro de passeio após uma colisão com um caminhão. O acidente ocorreu na BR-349, no km 15, após São Félix do Coribe. A equipe foi acionada pelo Cicom por volta das 20h44 e se dirigiu ao local imediatamente.

| Foto: Divulgação / CBMBA

Ao chegar, os bombeiros trabalharam intensamente para retirar o condutor das ferragens e garantir que ele recebesse atendimento médico adequado para suas lesões. Após a remoção, o homem foi encaminhado para a equipe do Samu presente no local para receber atendimento pré-hospitalar. Até o momento, não há informações sobre a evolução do estado de saúde do motorista.

Leia também:



>> Edu afirma estar pronto para substituir Neris: "Estou preparado"



>> Político da Bahia é rendido com a família e tem casa roubada

>> Lore Improta de cadeira de rodas? Entenda o que aconteceu

O acidente resultou também na morte de uma mulher que era passageira do carro e deixou outro homem ferido, também passageiro, que foi socorrido pelo Samu. Não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente ou a identidade das vítimas. Além dos bombeiros e do Samu, a Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram no local para auxiliar na ocorrência.