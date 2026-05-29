BR-116 e BR-324: leilão define nova administração de trechos na Bahia

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O Consórcio 116 Sertões venceu o leilão da concessão da chamada Rota dos Sertões e passará a administrar trechos das BR-116 e BR-324 na Bahia.

O certame foi realizado nesta quinta-feira, 28, na B3, em São Paulo, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

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A proposta vencedora apresentou deságio de 19,60% sobre a tarifa básica de pedágio prevista no edital. Outros dois consórcios também participaram da disputa.

A concessão abrange cerca de 429 quilômetros da BR-116 na Bahia, além de 66 quilômetros em Pernambuco e um trecho de 7,2 quilômetros da BR-324, no anel viário de Feira de Santana.

Segundo o BNDES, o contrato prevê investimentos estimados em R$ 4,1 bilhões ao longo de 30 anos. Entre as principais intervenções previstas estão a duplicação de aproximadamente 95 quilômetros de pistas, implantação de 45 quilômetros de vias marginais em áreas urbanas e a construção de um contorno viário no município de Serrinha, na Bahia.

O projeto integra o pacote de concessões rodoviárias estruturadas pelo BNDES e é considerado estratégico para melhorar a ligação entre o Sudeste e o Nordeste.

Rota dos Sertões

O trecho concedido liga importantes corredores logísticos do Nordeste e é estratégico para o transporte da produção agropecuária e industrial da região, além de conectar cidades, polos industriais e centros consumidores.

Feira de Santana, na Bahia, se destaca como o principal entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste, concentrando atividades comerciais, industriais e logísticas diretamente dependentes das BRs-116 e 324.