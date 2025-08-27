BYD em Camaçari marca novo ciclo econômico, diz prefeito

Luiz Caetano, prefeito de Camaçari - Foto: William Rocha / Divulgação

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), destacou a importância da instalação da montadora chinesa BYD no município e revelou que outros segmentos industriais estão em negociação para se fixar na região.

“É um momento muito importante pra o entrosamento de todo o setor industrial, junto com os municípios, com o Governo do Estado, com as instituições. E também é o momento que tem a oportunidade de fazer muitos negócios. Eu mesmo hoje tenho mais contatos que querem se instalar aqui na região e em Camaçari. Essa vinda da BYD para Camaçari abre-se um novo ciclo de desenvolvimento econômico, com energia limpa para o nosso município e para o estado da Bahia”, afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE.

A declaração aconteceu durante a abertura da primeira edição do Index Bahia, maior evento da indústria do estado, realizado nesta quarta-feira, 27, no Centro de Convenções de Salvador. O encontro segue até sexta-feira, 29, reunindo empresas, líderes e autoridades para debater inovação, sustentabilidade e competitividade.

Segundo Caetano, a presença da BYD impulsiona não apenas a indústria, mas também setores como hotelaria, comércio e habitação. “Está vindo hotéis, novas lojas, restaurantes, novos conjuntos habitacionais, novos condomínios. Isso gera muito emprego, gera renda e um aquecimento muito forte da economia”, contou.

Apoio do Governo e articulação nacional

O prefeito ressaltou o empenho do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do ex-governador e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jaques Wagner na articulação para a atração da BYD.

“Tanto Rui, quanto Wagner e Jerônimo, trabalharam muito para que a BYD viesse para o município. Jerônimo acompanhou, inclusive, junto com Rui e o presidente Lula. Foi à China duas vezes, discutiu muito, negociou, e conseguiu atrair aqui para a Bahia a BYD. Acho que foi uma reivindicação muito forte de Camaçari, que eles conseguiram atender para o nosso estado, pra o nosso município, pra o nosso território”, disse Caetano.

Perspectivas para novos investimentos

O gestor também revelou que o município está em negociação para a chegada de indústrias em outras áreas estratégicas, ampliando a matriz econômica local.

“Nós temos conversado muito a possibilidade de trazer uma indústria também nessa área de medicamento, na área de saúde. Nós temos trabalhado também e já conseguimos, inclusive, trazer algumas empresas de produção de equipamentos para energia eólica, pra energia solar. Também está em processo de negociação empresas de produção de baterias”, destacou.

Caetano apontou que a infraestrutura de Camaçari é um diferencial para atrair investimentos. “Camaçari é a única cidade que tem uma infraestrutura que trata os afluentes líquidos do polo industrial todo. Camaçari tem o Cimatec, que é uma grande estrutura de tecnologia. Camaçari tem uma nova estrutura viária muito forte e muito boa. A gente já tem uma experiência grande com essa questão da instalação de grandes empresas em nosso município”, conluiu.

Sobre o evento

O Index Bahia reúne ao longo de três dias 220 horas de fóruns, painéis e experiências interativas, além de rodadas de negócios com 150 empresas. A programação destaca debates sobre mobilidade elétrica, indústria 4.0, reforma tributária e o futuro da economia baiana.

Além da presença do governador e do prefeito de Camaçari, a abertura contou com prefeitos de outras cidades, como Thiago do Vale (Ipirá), no painel “Desenvolvimento Econômico Municipal”.

Na quinta-feira, 28, o vice-presidente da BYD, Alexandre Baldy, participa do painel sobre “Mobilidade Elétrica”, enquanto representantes do BNDES e do Governo Federal debatem os avanços do Programa Nova Indústria Brasil.

O encerramento, na sexta-feira, 29, terá o painel sobre Reforma Tributária, com o secretário especial Bernard Appy, e o Seminário sobre Ferrovias e o Desenvolvimento da Bahia, com presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa.