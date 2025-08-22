BYD na Bahia: governo vai oferecer 1 mil vagas para cursos gratuitos

BYD na Bahia - Foto: Adriel Francisco | GOVBA

Uma ótima notícia para quem deseja se capacitar para trabalhar na montadora chinesa, BYD (Build Your Dreams), inaugurada na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Isso porque o governo da Bahia, por meio das Secretarias do Trabalho, Emprego, Esporte e Renda (Setre) e de Educação (SEC), vai oferecer 1 mil cursos de capacitação para ampliar a oferta de qualificação profissional com vistas à atuação na empresa automobilística.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A informação foi confirmada pelo secretário Augusto Vasconcelos ao Portal A TARDE, depois da reunião com os seguintes órgãos:

Prefeitura de Camaçari;

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cimatec);

Secretaria de Educação (SEC).

Os cursos serão criados para capacitar a mão de obra local, alinhando as habilidades dos profissionais com as necessidades da montadora.

A data para o lançamento dos cursos, no entanto, não foi revelada pelo titular da Setre, que se limitou a dizer que divulgará as datas “em breve”.

“Vamos lançar em breve as inscrições para 1 mil vagas de qualificação profissional nessas diversas áreas voltadas à indústria automobilística. É resultado desse esforço conjunto”, contou Vasconcelos.

Quais cursos serão oferecidos?

Os cursos que serão oferecidos para qualificação de novos profissionais, segundo a lista obtida pelo Portal, são:

Eletrônica embarcada veicular;

Funileiro automotivo;

Mecânico eletricista de automóveis;

Operador de produção veicular

Soldador automotivo.

Qualificação profissional

Em março do ano passado, o governo da Bahia, através da Setre, ofereceu qualificação profissional a trabalhadores com o objetivo de preparar mão-de-obra para o processo de seleção da BYD.

Na primeira etapa foram oferecidas 500 vagas distribuídas entre quatro cursos, todos gratuitos.

Os cursos ofertados à época foram:

Operador de produção veicular;

Auxiliar de linha de produção;

Mecânico de manutenção de máquinas industriais;

Inspetor de qualidade.

Público-alvo

As inscrições eram voltadas para trabalhadores sem ocupação, cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e beneficiários das demais políticas públicas de trabalho e renda, que estejam buscando inserção no mundo do trabalho.

Os cursos serão ministrados pelo Senai de Camaçari e a carga horária foi de 200 a 260 horas.

BYD na Bahia: investimento e geração de empregos

A instalação da fábrica da BYD em Camaçari representa um marco para a economia baiana. Com um investimento de R$ 5,5 bilhões, a empresa promete gerar milhares de empregos diretos e indiretos.

Capacidade de produção: Inicialmente, a fábrica terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, com planos de dobrar esse número até 2026.

Inicialmente, a fábrica terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, com planos de dobrar esse número até 2026. Empregos: A previsão é que a fábrica de carros elétricos chegue a empregar mais de 20 mil pessoas até o final de 2026, superando a Ford.

A previsão é que a fábrica de carros elétricos chegue a empregar mais de 20 mil pessoas até o final de 2026, superando a Ford. Expansão: A longo prazo, a BYD estuda a possibilidade de ampliar a produção para 600 mil veículos anuais.

Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari | Foto: Divulgação | BYD

Quantas vagas de emprego a BYD deve gerar?

Em julho deste ano, na inauguração da empresa chinesa no estado, foram anunciadas 508 novas vagas de emprego para atuação na indústria automobilística.

"A empresa irá divulgar esse calendário do processo seletivo. Vale lembrar que nós investimos no ano passado quase R$ 2 milhões na qualificação de mais de 500 profissionais, em uma qualificação específica voltada para a indústria automotiva", disse Vasconcelos, no dia da inauguração da fábrica, em julho.