BYD negocia com mineradora do Brasil que é desejada por Elon Musk | A TARDE

Montadora de carros elétricos que terá fábrica em Camaçari, a chinesa BYD negocia com a maior mineradora de lítio do Brasil, a Sigma Lithium.



Outra montadora de carros elétricos que já esteve na mira da Sigma Lithium é a Tesla, do bilionário Elon Musk, que também é dono da rede social X.

CEO da BYD no Brasil, Alexandre Baldy conversa com a Sigma Lithium, segundo o jornal inglês Financial Times. As negociações podem terminar de três formas: aquisição, joint venture ou contrato de fornecimento do material.

Ainda que o executivo da BYD diga que não há “nada concreto” nas conversas e que a presidente-executiva da Sigma, Ana Cabral Gardner, não tenha detalhado sobre as negociações, é apontado pelo jornal britânico que a aquisição direta não é a primeira opção.

Uma união de forças seria a alternativa mais viável. Avaliada em aproximadamente US$ 2,9 bilhões, a Sigma Lithium opera a mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, mas tem registro em Vancouver, no Canadá. Seus ativos, no entanto, estão no Brasil.