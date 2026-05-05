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OPERAÇÃO GATONET

Cabos irregulares de telefonia e internet são removidos na Bahia

Operação Gatonet, da Neoenergia Coelba, vai atuar em 21 cidades nesta semana

Edvaldo Sales
Por

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Operação Gatonet, da Neoenergia Coelba, vai atuar em 21 cidades nesta semana
Operação Gatonet, da Neoenergia Coelba, vai atuar em 21 cidades nesta semana - Foto: Divulgação

A Operação Gatonet, da Neoenergia Coelba, vai focar na remoção de cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de maneira irregular nos postes da concessionária em 21 municípios da Bahia até a próxima sexta-feira, 8.

As cidades foram escolhidas devido ao alto número de provedores irregulares, que causam poluição visual. Os municípios que estão recebendo a Operação Gatonet são:

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  • Bom Jesus da Lapa
  • Camaçari
  • Caraíbas
  • Catu
  • Curaçá
  • Fátima
  • Gongogi
  • Ilhéus
  • Irecê
  • Itaberaba
  • Itabuna
  • Itiúba
  • Lauro de Freitas
  • Livramento
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Planalto
  • Salvador
  • Santo Antônio de Jesus
  • Saubara
  • Sebastião laranjeiras
  • Tapiramutá

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A ação tem como objetivo evitar acidentes com a população, reduzir as possibilidades de chamas em fiações e interrupções de energia.

Os provedores de internet que não possuem contrato com a distribuidora terão os seus cabos removidos. Essas operadoras têm à disposição um canal exclusivo para que se regularizem e evitem que os seus cabos sejam retirados.

Através do e-mail [email protected], as operadoras poderão tirar suas dúvidas e receber orientações sobre o assunto.

A distribuidora também lançou um portal que permite à população verificar se a operadora que presta o serviço de internet é regular. Isto garante que o processo de análise técnica foi devidamente realizado e que houve aprovação nos critérios de segurança.

A Neoenergia Coelba recomenda que as pessoas só contratem os provedores regulares, que estão disponíveis no site oficial.

Gatonet

Empresas clandestinas de telefonia e internet, conhecidas popularmente como Gatonet, têm contribuído para o aumento do emaranhado de fios em diversas cidades.

Atuando sem seguir normas técnicas de segurança e engenharia, essas operadoras irregulares são apontadas como as principais responsáveis pelos transtornos enfrentados pela população.

Embora a manutenção da rede seja de responsabilidade das próprias operadoras, os riscos à segurança têm levado a Neoenergia Coelba a adotar medidas preventivas para minimizar os impactos aos moradores da Bahia.

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coelba Gatonet internet telefone

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