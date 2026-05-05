Cabos irregulares de telefonia e internet são removidos na Bahia

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Operação Gatonet, da Neoenergia Coelba, vai atuar em 21 cidades nesta semana - Foto: Divulgação

A Operação Gatonet, da Neoenergia Coelba, vai focar na remoção de cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de maneira irregular nos postes da concessionária em 21 municípios da Bahia até a próxima sexta-feira, 8.

As cidades foram escolhidas devido ao alto número de provedores irregulares, que causam poluição visual. Os municípios que estão recebendo a Operação Gatonet são:

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Bom Jesus da Lapa

Camaçari

Caraíbas

Catu

Curaçá

Fátima

Gongogi

Ilhéus

Irecê

Itaberaba

Itabuna

Itiúba

Lauro de Freitas

Livramento

Luís Eduardo Magalhães

Planalto

Salvador

Santo Antônio de Jesus

Saubara

Sebastião laranjeiras

Tapiramutá

A ação tem como objetivo evitar acidentes com a população, reduzir as possibilidades de chamas em fiações e interrupções de energia.

Os provedores de internet que não possuem contrato com a distribuidora terão os seus cabos removidos. Essas operadoras têm à disposição um canal exclusivo para que se regularizem e evitem que os seus cabos sejam retirados.

Através do e-mail [email protected], as operadoras poderão tirar suas dúvidas e receber orientações sobre o assunto.

A distribuidora também lançou um portal que permite à população verificar se a operadora que presta o serviço de internet é regular. Isto garante que o processo de análise técnica foi devidamente realizado e que houve aprovação nos critérios de segurança.

A Neoenergia Coelba recomenda que as pessoas só contratem os provedores regulares, que estão disponíveis no site oficial.

Gatonet

Empresas clandestinas de telefonia e internet, conhecidas popularmente como Gatonet, têm contribuído para o aumento do emaranhado de fios em diversas cidades.

Atuando sem seguir normas técnicas de segurança e engenharia, essas operadoras irregulares são apontadas como as principais responsáveis pelos transtornos enfrentados pela população.

Embora a manutenção da rede seja de responsabilidade das próprias operadoras, os riscos à segurança têm levado a Neoenergia Coelba a adotar medidas preventivas para minimizar os impactos aos moradores da Bahia.