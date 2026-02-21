Menu
HOME > EDUCAÇÃO
QUALIFICAÇÃO FEMININA

Coelba prorroga inscrições de curso gratuito para mulheres eletricista

São 243 vagas em nove municípios; a formação profissional é em parceria com o SENAI Bahia

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/02/2026 - 13:43 h | Atualizada em 21/02/2026 - 13:53

Inscrições seguem até o dia 31 de março
A oportunidade de ingressar no setor elétrico acaba de ganhar um novo prazo. A Neoenergia Coelba anunciou a prorrogação das inscrições para a Escola de Eletricistas em nove municípios baianos, ampliando as chances para quem deseja se qualificar gratuitamente e disputar uma vaga no mercado de distribuição de energia - com destaque para a inclusão feminina.

Ao todo, são 243 vagas distribuídas em nove turmas nos municípios de Feira de Santana, Ilhéus, Luis Eduardo Magalhães, Itaberaba, Remanso, Seabra, Jacobina, Porto Seguro e Ipiaú. Em Porto Seguro, Ipiaú e Jacobina, as turmas são afirmativas para mulheres, reforçando o compromisso da companhia com a equidade de gênero em um setor historicamente masculino.

A formação é gratuita e realizada em parceria com o SENAI Bahia. As inscrições seguem abertas até 31 de março e podem ser feitas no site www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao final do curso, os alunos recebem certificação profissional e passam a integrar o banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na empresa.

Inclusão feminina e alta empregabilidade

Criada em 2018, a Escola de Eletricistas já formou mais de 2 mil profissionais na Bahia, alcançando índice de empregabilidade de 80%. Dos 2.125 formandos, 383 são mulheres — e 260 delas já foram contratadas pela própria Neoenergia Coelba, sinalizando um avanço consistente na presença feminina no setor elétrico.

Com mais de 90 turmas concluídas, o programa se consolidou como uma das principais iniciativas de qualificação técnica gratuita no estado, aliando formação profissional, geração de renda e inclusão social.

Serviço – Escola de Eletricistas da Neoenergia Coelba

Total de vagas: 243 - Distribuição por município:

  • Porto Seguro: 27 vagas afirmativas para mulheres
  • Ipiaú: 27 vagas afirmativas para mulheres
  • Jacobina: 27 vagas afirmativas para mulheres
  • Feira de Santana: 27 vagas (turma mista)
  • Ilhéus: 27 vagas (turma mista)
  • Luis Eduardo Magalhães: 27 vagas (turma mista)
  • Itaberaba: 27 vagas (turma mista)
  • Seabra: 27 vagas (turma mista)
  • Remanso: 27 vagas (turma mista)

Inscrições: até 31 de março

Requisitos: ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e CNH definitiva (categoria B ou superior).

