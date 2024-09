Cachorro feito 'refém' é recuperado pela polícia em Itabuna

Cão estava desaparecido após ter sido levado sem a permissão do tutor - Foto: Divulgação / SSP

Um cachorro que estava desaparecido após ter sido levado sem a permissão do tutor em Itabuna foi recuperado por policiais militares do 15º BPM, na tarde de sexta-feira, 23.

A PM informou que agentes foram acionados pelo proprietário do animal, após ele ter sido contatado por uma pessoa que solicitou dinheiro pela devolução do cachorro.

Com base em informações coletadas junto ao solicitante, os pms efetuaram buscas, vindo a localizar o animal no centro comercial do município.

Segundo informações obtidas pelos militares durante as buscas, o cão teria sido trocado por pedras de crack. Apesar do empenho dos militares, o autor do furto não foi encontrado. O cão foi resgatado e devolvido ao dono.