Caixa-preta de avião de pequeno porte que caiu em SP é encontrada

O Corpo de Bombeiros encontrou nesta quinta-feira, 24, a caixa-preta do avião de pequeno porte que caiu em Santa Branca, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 23. O equipamento foi localizado pelos bombeiros no período da tarde, durante as buscas em conjunto com os militares.

A caixa-preta foi entregue para os militares do Seripa 4, órgão regional do Cenipa em São Paulo, que vão iniciar os trabalhos de investigação do acidente. De acordo com os oficiais, a caixa-preta vai ser fundamental para definir o que houve nos minutos finais do voo.

Por ser de um modelo de avião mais antigo, a caixa-preta encontrada gravava apenas voz, como a conversa entre piloto e copiloto, mas não armazenava dados do voo, como velocidade, altitude e pressão atmosférica, por exemplo.

Por meio de nota, o Cenipa confirmou que o gravador de voz da cabine (Cockpit Voice Recorder - CVR), popularmente conhecido como caixa-preta, foi localizado e será encaminhado para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA) do Cenipa, em Brasília (DF), para análise.

Os detalhes do que foi gravado na caixa-preta ainda serão averiguados pelo Cenipa, mas, segundo o órgão, a principal função da caixa-preta não está ligada com estabelecer culpados pelos acidentes, mas sim ajudar a identificar as causas e ajudar na prevenção deles.

Todos os cinco mortos na queda do avião nesta quarta-feira, 23, moravam em Salvador, na Bahia. A empresa de táxi aéreo, Abaeté Aviações, tem sede na capital baiana. Na aeronave, estavam o comandante, o copiloto, um mecânico de aviões, uma médica e um enfermeiro. Todos voltavam de um serviço feito em Florianópolis, em Santa Catarina.