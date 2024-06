Caminhão de cerveja pega fogo em posto de combustível; veja | A TARDE

Um caminhão, carregado de cerveja, pegou fogo na manhã deste domingo, 26, no Posto Chapéu de Couro em Feira de Santana. Ainda não há informações do que teria provocado as chamas.

Em um vídeo enviado a reportagem, é possível ver o veículo completamente tomado pelo fogo. O Portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que, em nota, infomou "que duas carretas foram atingidas. Os bombeiros estão realizando o rescaldo. Sem feridos". A causa do incência só será possível após a perícia.





Cidadão Repórter

