Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Caminhão tomba e deixa trecho da BR-324 parcialmente interditado

Acidente aconteceu na manhã deste sábado, 29, em Feira de Santana

Isabela Cardoso
Por
Veículo tombou no km 533 da rodovia
Veículo tombou no km 533 da rodovia - Foto: Divulgação/PRF

Um caminhão tombou na manhã deste sábado, 29, e deixou parcialmente interditada uma das faixas da BR-324, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 5h, na altura do km 533 da rodovia.

Apesar do tombamento, não houve registro de feridos. As circunstâncias que levaram o veículo a perder o equilíbrio e cair na pista ainda não foram informadas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Equipes foram enviadas ao local

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho. Após o acidente, equipes da PRF foram deslocadas para o trecho para acompanhar a situação e prestar suporte.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também foi acionado para atuar na área afetada.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a liberação completa da faixa interditada nem sobre a causa do tombamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia feira de santana Trânsito

Relacionadas

Mais lidas