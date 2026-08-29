Caminhão tomba e deixa trecho da BR-324 parcialmente interditado

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Um caminhão tombou na manhã deste sábado, 29, e deixou parcialmente interditada uma das faixas da BR-324, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 5h, na altura do km 533 da rodovia.

Apesar do tombamento, não houve registro de feridos. As circunstâncias que levaram o veículo a perder o equilíbrio e cair na pista ainda não foram informadas.

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Equipes foram enviadas ao local

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho. Após o acidente, equipes da PRF foram deslocadas para o trecho para acompanhar a situação e prestar suporte.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também foi acionado para atuar na área afetada.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a liberação completa da faixa interditada nem sobre a causa do tombamento.