Caminhoneiro é feito refém durante roubo de carga na Bahia

Mercadoria, que incluía produtos adquiridos por meio de compras online, foi recuperada - Foto: Divulgação / PRF

Um caminhoneiro viveu momentos de tensão ao ser feito refém por criminosos no km 430 da BR-101, em Ubaitaba, no sul da Bahia, na noite desta terça-feira, 18. O assalto, no entanto, foi interrompido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que patrulhava a rodovia e recebeu alertas de motoristas sobre a movimentação suspeita de dois veículos na região.

Ao chegarem ao local, os agentes flagraram o crime em andamento. Os suspeitos, ao perceberem a presença da PRF, fugiram às pressas, abandonando os carros que usavam na ação. Durante a varredura, os policiais encontraram o caminhão Mercedes-Benz Accelo parcialmente saqueado, com parte da carga espalhada pelo chão.

A mercadoria, que incluía produtos adquiridos por meio de compras online, foi recuperada. O caminhoneiro, apesar do susto, saiu ileso. O veículo e a carga foram encaminhados para os procedimentos legais, enquanto a PRF investiga o paradeiro dos assaltantes.