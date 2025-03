Saiba quem é o jogador suspeito de crimes contra 16 mulheres na Bahia

Suspeito foi preso por crimes de estupro, assalto, extorsão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jogador de futebol, Carlos Eduardo Bastos dos Santos, conhecido como ‘Tico Baiano’, de 25 anos, foi preso preventivamente, nesta terça-feira, 18, suspeito de estupro, assaltos, extorsões e constrangimento ilegal, após ser denunciado por 16 vítimas.

O suspeito nasceu em Feira de Santana e fez parte do elenco do CRAC, time que disputou o Campeonato Goiano em 2025. Ele já teve passagens por clubes baianos como Fluminense de Feira, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus. Ele foi localizado por investigadores da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, a 115 Km de Salvador.

As investigações foram iniciadas em junho do ano passado, depois que as vítimas, todas mulheres, com idades entre 18 e 43 anos, procuraram a polícia para denunciar os crimes. Moradoras de Feira de Santana, algumas delas se identificaram como sendo estudantes universitárias, enquanto outras disseram ser garotas de programa.