BAHIA

Caminhoneiro morre após carreta carregada de frangos tombar na BR-101

Parte da carga de frangos ficou espalhada às margens da rodovia

Luan Julião

Por Luan Julião

30/01/2026 - 15:18 h

Um acidente grave registrado na manhã desta sexta-feira, 30, resultou na morte de um caminhoneiro na BR-101, no trecho que passa pelo município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. A ocorrência envolveu uma carreta que transportava frangos vivos e tombou na rodovia.

O tombamento aconteceu por volta das 9h45, na altura do km 256. Com o impacto, parte da carga foi lançada para o acostamento, situação que foi registrada em vídeos que circularam nas redes sociais ao longo do dia.

O condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Conforme informações apuradas pela TV Subaé, o motorista era funcionário de um frigorífico localizado em Santo Antônio de Jesus e retornava para a cidade no momento do acidente.

Por causa do tombamento, o tráfego na BR-101 precisou ser parcialmente interditado. A Polícia Rodoviária Federal informou que, até a atualização mais recente, não havia previsão para a liberação total da pista.

