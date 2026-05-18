Campanha ensina crianças sobre segurança com energia elétrica

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Lançamento da campanha "Amigo de Verdade" - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

A campanha educativa "Amigo de Verdade", promovida pela Neoenergia Coelba, tem como intuito ensinar as crianças sobre segurança relacionada à energia elétrica. O lançamento, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 18, no Museu de Energia, em Salvador, reuniu estudantes, eletricistas da distribuidora e o mascote caramelo Max, para aproximar o tema do público de maneira educativa e afetiva.

No local, crianças interagiram com o cachorro e participaram de atividades focadas em interação e aprendizado sobre o tema. Durante a programação, as crianças acompanharam uma palestra educativa, atividades lúdicas e visita guiada ao museu.

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Com o conceito “nem toda situação de risco parece perigosa”, a campanha chama atenção para práticas comuns que oferecem riscos à população, como:

Empinar pipas próximo à rede elétrica;

realizar ligações clandestinas;

fazer poda de árvores sem os devidos cuidados.

A iniciativa integra uma mobilização nacional da Neoenergia para ampliar a conscientização sobre segurança com energia elétrica.

Sobre a campanha "Amigo de Verdade"

O portal A TARDE acompanhou de perto o lançamento da campanha e, no local, conversou com a gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Rosy Menezes, que contou sobre o objetivo da conscientização e a a escolha do animal.

"O cachorro foi pensando no cuidado que a gente tem com os animais, na preocupação com a sustentabilidade. A gente pensou em unir justamente aquele amigo de verdade que vai te dar um toque do que você não pode fazer", disse Rosy.

O intuito de aproximar as crianças dessa realidade é levar informação de forma acessível, pois elas poderão atuar como multiplicadoras desse conhecimento dentro de casa e nas comunidades.

"A ideia de fazer uma campanha lúdica educativa, é para que desde menorzinho até o adulto, a gente consiga desde cedo, começar a orientar sobre os riscos com a eletricidade. Eletricidade não tem cor, não tem cheiro e você não vê. Então a gente precisa desde sempre fazer o uso seguro dessa eletricidade, seja em casa ou na rua", enfatizou.

Lançamento da campanha "Amigo de Verdade" | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Dados sobre acidentes elétricos

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), o Brasil registrou 650 acidentes envolvendo a rede elétrica em 2025, número 3,67% superior aos 627 casos contabilizados em 2024. Apesar disso, houve redução no total de mortes: de 258 para 249 no período.

Estrela da campanha ao lado do cão caramelo Max, o eletricista Felipe Cunha também conversou com o portal A TARDE e explicou sobre a importância de alertar a população sobre situações do cotidiano que podem causar acidentes envolvendo eletricidade.

"A gente está achando que ali o risco não está acontecendo, mas o risco está o tempo todo iminente. E o cachorro é aquele melhor amigo do homem que está sempre para ajudar a gente", finalizou Felipe.