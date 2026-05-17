Pescador é achado morto na BA após desaparecer durante viagem de barco

Pescador foi identificado como Davilson Junior dos Santos - Foto: Reprodução

Um pescador de 28 anos foi encontrado morto neste domingo, 17, após desaparecer de uma embarcação em alto-mar, na cidade de Porto Seguro, um dos principais destinos turísticos do sul da Bahia.



A vítima foi identificada como Davilson Junior dos Santos. Segundo informações da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, ele havia saído do município de Alcobaça há cerca de 10 dias acompanhado de outros três pescadores.

Desaparecimento mobilizou buscas no mar

O grupo realizava uma entrega de peixes para uma peixaria em Porto Seguro quando percebeu o desaparecimento de Davilson. De acordo com relatos, os colegas notaram a ausência do pescador no sábado, 16, e encontraram apenas uma sandália boiando nas proximidades da embarcação.

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Após o desaparecimento, equipes de resgate iniciaram buscas ainda no mesmo dia. Participaram da operação o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, a Marinha do Brasil, uma embarcação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e uma empresa privada da região.

Corpo foi encontrado distante da embarcação

O corpo do pescador foi localizado na manhã deste domingo nas proximidades do Parque Marinho de Recife de Fora, a mais de três quilômetros do ponto onde o barco estava ancorado.



A principal suspeita é de que o jovem tenha sido arrastado pela força da correnteza. As circunstâncias exatas do desaparecimento ainda serão investigadas.



Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.