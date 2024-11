Candidato à UPB, Beto Pinto defende aproximação entre municípios baianos

Beto ressaltou a importância de se viabilizar a aproximação entre os pequenos municípios baianos - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Prefeito pela quinta vez em Medeiros Neto, município no extremo sul do estado baiano, Adalberto Alves Pinto, popularmente conhecido como Beto Pinto, foi recebido nesta terça-feira, 22, na sede do Grupo A TARDE e falou sobre a importância da aproximação estratégica da cidade nas relações entre os municípios baianos.

Também candidato a presidente da União de Prefeitos da Bahia (UPB), Beto ressaltou a importância de se viabilizar a aproximação entre os pequenos municípios baianos e estreitar as demandas quanto à logística dessas localidades em comparação com grandes cidades baianas.

“O município de Medeiros Neto faz divisa com Minas Gerais e é próximo do Espírito Santo. Mas é uma cidade que fica aproximadamente 800 quilômetros da capital baiana, então a gente sofre muito com essa distância. Às vezes a gente é mais fácil você chegar em Vitória ou Belo Horizonte, do que chegar em Salvador, e isso faz com que nos distanciamos do nosso próprio estado, com a falta de estreitamento entre a capital. Conversando com outros companheiros e municípios vizinhos decidimos participar da chapa da UPB”, disse Beto Pinto.

Além disso, o prefeito reforçou a importância de levar demandas sobre as pequenas cidades que geralmente sofrem com a captação de recursos, caso seja eleito.

“Quando a cidade é pequena, a principal demanda é financeira mesmo, porque geralmente as demandas caem em seu colo. A maior dificuldade é na captação de recursos a partir de demandas que a população solicita e outra dificuldade dos gestores de cidade pequena é dos convênios que assina e como presta conta de tudo. Essa aliança pode dar apoio ao gestor”, continua ele.

Adalberto Alves Pinto, prefeito de Medeiros Neto | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Adalberto Pinto aproveitou para anunciar algumas entregas para saúde e educação para reforçar a educação básica, que na Bahia, não conseguiu atingir em 2023 a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental e ensino médio.



“Mês que vem o governador Jerônimo Rodrigues vai inaugurar com a gente uma escola em Medeiros Neto do CETEB, que é o segundo grau uma escola moderna em tempo integral e a gente também vai fazer uma aliança através de um convênio com a Universidade Federal da Bahia para pegar uma extensão em Teixeira de Freitas na área de saúde humanas. Também pensamos em fazer uma faculdade veterinária em Medeiros Neto, que é rico no agronegócio”, finaliza ele.

Estiveram presentes na reunião o presidente do A TARDE João Mello Leitão e o diretor de relações institucionais de A TARDE, Luciano Neves, o prefeito Adalberto Alves Pinto e aesposa Maria Eliane Oliveira Andrade Pinto.