Capoeiragem Mirim celebra Dia da Consciência Negra com evento

Para celebrar o Dia da Consciência Negra, o Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem (CTE Capoeiragem) vai realizar uma ação especial com crianças e adolescentes participantes do "Capoeiragem Mirim", projeto patrocinado pela empresa Braskem, que promove uma imersão em estudos e práticas da capoeira de forma gratuita.

O evento vai acontecer no sábado, 19, em Camaçari e vai contar com batizado, troca de graduações e apresentação musical de instrumentos de capoeira, fabricados pelos participantes a partir de materiais recicláveis. Na ocasião, também será apresentada a Bateria Sustentável Capoeiragem Mirim.

O empreendedor sócio-cultural-esportivo mestre Balão, fundador do CTE Capoeiragem e criador do Capoeiragem Mirim, explica que não dá para desassociar a celebração da Consciência Negra da cultura capoeirística, como símbolo de luta, principalmente na Bahia.

“A capoeira é a representação imaterial da resistência de um povo que teve gingado para se esquivar da opressão. Opressão dos senhores de engenho no Brasil colonial, opressão da polícia no período em que a arte era contravenção, incluída no Código Penal de 1890 (até ser declarada pelo presidente Getúlio Vargas como esporte verdadeiramente nacional) e a opressão do racismo e da desigualdade que permanecem hoje como sequelas desse passado violento”, ressalta.

Contramestre Coruja conta como é importante para os jovens da periferia terem contato com o mundo da Capoeira para, assim como ele, começarem a sonhar. “Tem muita coisa que acontece na comunidade, o tráfico em si, a falta de oportunidades, então, só pelo jovem estar ali, sair da escola e ter para onde ir depois, vai transformando a vida dele".

A segunda edição do projeto "Capoeiragem Mirim" tem patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda. A iniciativa conta ainda com o marketing cultural da Polo Cultural e apoio da Secretaria de Cultura de Camaçari.

O CTE Capoeiragem (Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem), fundado por mestre Balão e mestre Papa, está presente em cinco estados - Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Sergipe e, além do Brasil, possui centros de treinamento e estudos na Alemanha, Bélgica, Suíça e Itália.

SERVIÇO:

Batizado & Troca de Graduações em comemoração ao Dia da Consciência Negra

Data: 19 de novembro (sábado)

Horário: das 15h às 17h

Local: Pracinhas da Cultura | Avenida Luis Gonzaga 2812-2912 - PHOC 3, em Camaçari – BA.

Gratuito