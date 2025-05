Carro com cantor de pagodão Oh Polêmico capota na BR-324

O carro em que o artista estava teve um grave acidente e capotou na estrada - Foto: Reprodução | Instagram @ohpolemico

O cantor de pagodão baiano Oh Polêmico sofreu um acidente de carro na BR-324, na noite deste sábado, 3, enquanto estava a caminho do show no Micareta de Feira de Santana.

O carro em que o artista estava teve um grave acidente e capotou na estrada. Apesar do susto, todos estão bem.

“Foi um momento difícil, mas graças a Deus, todos nós estamos bem”, disse ele em suas redes sociais.

Além do Oh Polêmico, a equipe do artista também estava no carro. O artista teve um machucado no ombro, mas mesmo assim apresentou o show com uma tipoia no braço direito, após receber atendimento médico, segundo a sua assessoria.

"Ele está bem, já foi atendido e já está no trio pra cumprir a agenda", informou a equipe.

Susto

Em suas redes sociais, o cantor desabafou sobre o momento em que o carro capotou: “Um silêncio tomou conta. Por um segundo achei que tinha acontecido o pior, vi tudo acontecer tão rápido, o carro rodando várias vezes na pista até cair na vala. Meu coração disparou, entrei em desespero, achei que ia morrer”.

Atraso no show

O acidente provocou apenas um atraso no desfile, mas outros artistas que integram a programação desta terceira noite saíram após o horário previsto.

A banda de Oh Polêmico começou a se apresentar por volta de 21h30, embalando o público com os sucessos do pagode.