Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

ASSISTA O VÍDEO

Carro desgovernado faz ultrapassagens perigosas e bate em veículos na Estrada do Coco

Imagens registradas mostram uma Duster vermelha trafegando em zigue-zague pela via

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Carro desgovernado faz ultrapassagens perigosas e bate em veículos na Estrada do Coco
Foto: Reprodução Redes Sociais

Um carro desgovernado foi flagrado em alta velocidade e atingindo outros veículos na Avenida Santos Dumont, conhecida como Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, 3.

Imagens registradas por um motociclista mostram uma Duster vermelha trafegando em zigue-zague pela via, enquanto realiza ultrapassagens e passa entre outros veículos. Em determinado momento, o carro bate na lateral de outro automóvel e arranca parte da lataria. Segundos depois, o veículo vai em direção ao acostamento e colide novamente.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Prefeitura de Lauro de Freitas, a Duster pertence a uma empresa prestadora de serviços de internet. O motorista também utilizava o uniforme da empresa no momento do acidente.

Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) foram acionados e estiveram no local para registrar a ocorrência, reforçar a sinalização e orientar os motoristas. O acidente provocou uma leve retenção no trânsito.

Teste de etilômetro

O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Segundo a prefeitura, outras hipóteses para explicar o que aconteceu ainda serão avaliadas, entre elas a possibilidade de o motorista ter sofrido um mal súbito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada. Conforme a gestão municipal, tanto o motorista da Duster quanto as outras pessoas envolvidas tiveram ferimentos leves e não precisaram ser encaminhados para uma unidade hospitalar.

Não houve mortes no acidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente Estrada do coco Lauro de Freitas Trânsito

Relacionadas

Mais lidas