Carro desgovernado faz ultrapassagens perigosas e bate em veículos na Estrada do Coco

Um carro desgovernado foi flagrado em alta velocidade e atingindo outros veículos na Avenida Santos Dumont, conhecida como Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, 3.

Imagens registradas por um motociclista mostram uma Duster vermelha trafegando em zigue-zague pela via, enquanto realiza ultrapassagens e passa entre outros veículos. Em determinado momento, o carro bate na lateral de outro automóvel e arranca parte da lataria. Segundos depois, o veículo vai em direção ao acostamento e colide novamente.

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De acordo com a Prefeitura de Lauro de Freitas, a Duster pertence a uma empresa prestadora de serviços de internet. O motorista também utilizava o uniforme da empresa no momento do acidente.

Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) foram acionados e estiveram no local para registrar a ocorrência, reforçar a sinalização e orientar os motoristas. O acidente provocou uma leve retenção no trânsito.

Teste de etilômetro

O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Segundo a prefeitura, outras hipóteses para explicar o que aconteceu ainda serão avaliadas, entre elas a possibilidade de o motorista ter sofrido um mal súbito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada. Conforme a gestão municipal, tanto o motorista da Duster quanto as outras pessoas envolvidas tiveram ferimentos leves e não precisaram ser encaminhados para uma unidade hospitalar.

Não houve mortes no acidente.