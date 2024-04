Carro é arrastado para córrego durante forte chuva em Feira de Santana | A TARDE

Uma chuva intensa, com raios e trovões, atingiu a cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, na manhã desta terça-feira, 2. Diversos bairros sofreram com alagamentos provocados pelas águas da chuva que caiu por cerca de 50 minutos. De acordo com a prefeitura, foram 71 milímetros durante o temporal.

Um morador da rua São Matheus, no bairro do Calumbi, sofreu um prejuízo inesperado. A forte chuva provocou o alagamento da rua e a força da água arrastou o seu veículo para dentro do córrego.





A TARDE / Leitor

Em contato com a equipe do Portal A TARDE, um vizinho informou que a comunidade está fazendo uma campanha nas redes sociais para que o carro seja retirado do de dentro do córrego através de um caminhão guincho.